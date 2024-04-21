باسيل: عندما يوسّخ أحد ما يديه داخل التيار "الوطني الحر" يصبح خارجه

أكد رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل، خلال افتتاح بيت الشباب في جزين، أنّ "جزين يجب أن تبقى قلعة التيار"، مشدداً على أن "التيار ولبنان يُبنيان على الطاقة الايجابية".

وأمل باسيل، أن "يجمع هذا المكان الجيل الجديد للتيار على التفكير بمستقبل افضل"، معتبرًا أنه "يوجد في التيار أياد بيضاء واياد خشنة، وعندما يوسخ احد ما يديه داخل التيار يصبح خارجه".

وأضاف "نحن في التيار لا نعرف لا اليدين ولا القلوب ولا الأخلاق الوسخة، ونأمل أن نربي شبابنا على الأفكار التي تربينا عليها ومن الطبيعي أن نقف ضد اي وجود غريب او طائفي".