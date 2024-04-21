أيوب من جزين: إرادة الحياة والصمود أقوى من كل المدافع والحروب التي تهدد مناطقنا الجنوبية

نوهت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، بصمود أهالي منطقة جزين بشكل عام وبلدة سنيا بشكل خاص بالرغم من كل التحديات التي تواجههم.

وأكدت أيوب، خلال لقاء في البلدة، على "أهمية مساعدة الأهالي لكي يثبتوا في أرضهم وحمايتهم والمحافظة على أمنهم وأمانهم ودعمهم لتجاوز هذه المحنة في ظل الحرب الدائرة في الجنوب والتي تطاول القرى الجزينية".

وتوجهت إلى الأهالي بالقول "وأنا أنظر إلى كل فرد منكم أرى في وجوهكم إرادة الحياة والبقاء والصمود التي تبقى أقوى من كل المدافع والحروب التي تهدد مناطقنا الجنوبية وأطراف منطقة جزين. وهذا الصمود هو أفضل رسالة نؤكد من خلالها للجميع أن الأرض هي أرضنا ولن نتركها وسنبقى فيها وسننتصر على كل الأزمات والتحديات. "