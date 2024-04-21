الطقس غدًا قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة ورياح ناشطة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن يكون الطقس غدًا الاثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيًا احيانًا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل في المناطق الساحليّة، كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

وفي الحال العامة طقس ربيعي متقلب محليا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الأحد، ومن المنتظر أن تتأثر المنطقة يوم الثلاثاء بكتل هوائية حارة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة تبلغ ذروتها يوم الخميس.

في التفاصيل، فإن الطقس المتوقع في لبنان ليوم الأحد هو غائم جزئيا الى غائم احيانا، مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، مع احتمال تساقط رذاذ في الفترة الصباحية في المناطق الشمالية وفي المناطق الشمالية الشرقية من البلاد كما يتكون الضباب على المرتفعات. الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل في المناطق الساحلية، كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

أما الثلاثاء، فطقس مشمس مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مترافقة مع نسبة رطوبة منخفضة، واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

وبالنسبة ليوم الأربعاء، فالطقس غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بحيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما يستمر ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.