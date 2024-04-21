رغم الحرب.. ارتفاع الاحتياطي النقدي في روسيا لأعلى مستوى

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفع احتياطي روسيا الاتحادية من الذهب والعملات الأجنبية بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 600.7 مليار دولار مسجلا أعلى مستوى له خلال عام.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فإن احتياطيات روسيا الدولية، ارتفعت خلال الفترة من 5 إلى 12 أبريل الجاري بنحو 2.4 مليار دولار لتصل إلى 600.7 مليار دولار، في الوقت الذي سجلت حتى الخامس من الشهر نفسه 598.3 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى انخفاض الاحتياطيات الدولية الروسية خلال العام الماضي بنسبة 8.4 بالمئة لتبلغ 577.5 مليار دولار والتي كان قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق (643.2 مليار دولار) في 18 فبراير من العام 2022.

ومنذ أيام أعلنت روسيا عن انخفاض الدين الخارجي الروسي إلى أدنى مستوى منذ عام 1993 ليصل إلى 304 مليارات دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي وبحسب وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، تراجع الدين الخارجي لروسيا في الربع الأول من هذا العام إلى 304 مليارات دولار، ما يعادل 15.05 بالمئة فقط من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ما يعد المستوى الأدنى منذ العام 1993 وأحد أفضل المستويات عالميا.

وكان الدين الخارجي الروسي بشكل عام قد سجل أعلى مستوى له في عام 1999 وشكل 91 بالمئة من حجم الاقتصاد الروسي.

وانخفضت حصة الفرد من الدين الخارجي الروسي حتى 1 أبريل الجاري إلى 2.1 ألف دولار في أدنى مستوى منذ عام 2005، وأحد أفضل المستويات عالميا، في الوقت الذي تم تسجيل أعلى مستوى في حصة الفرد من الدين الخارجي لروسيا في العام 2013، حين بلغ المؤشر 5072 دولار.

من جهتها حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الهجمات المتكررة التي تشهدها مصافي النفط الروسية بطائرات مسيرة أوكرانية، تُهدد بحدوث اضطرابات في الأسواق العالمية للمنتجات البترولية.

وكثفت أوكرانيا هذا العام هجماتها بطائرات مسيرة على قطاع النفط الروسي، في محاولة لتعطيل إمدادات الوقود للجيش والحد من إيرادات الكرملين.

ومن الممكن أن يتوقف ما بين 500 ألف إلى 600 ألف برميل يوميا من طاقة تكرير النفط الخام في البلاد هذا الربع على أساس إجمالي، وفقا للتقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها الجمعة، إن إغلاق المصافي المتضررة أو وحدات التكرير لمدة تتراوح بين أربعة إلى ثمانية أسابيع للإصلاحات، "يمكن أن يعني خسارة كبيرة" لصادرات المنتجات النفطية الروسية.

وتعتمد الأسواق الدولية على الصادرات الروسية من الديزل والنافتا ووقود الطائرات.

يأتي تحذير وكالة الطاقة الدولية هذا بعد تصريحات سابقة لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الذي حذر من أن هجمات أوكرانيا "يمكن أن يكون لها تأثير كبير" على سوق الطاقة العالمي.