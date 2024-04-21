حماس تدين قرار واشنطن تقديم مساعدات جديدة إلى إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، تصديق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون تقديم مساعدات لإسرائيل.

وقالت حركة حماس، إن القرار الأمريكي يؤكد الشراكة الرسمية الأمريكية في حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحملت حركة حماس، الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته مسؤولية جرائم الحرب التي يقترفها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق أمس السبت، على حزمة مساعدات أمنية جديدة إلى إسرائيل تبلغ قيمتها 26.4 مليار دولار يتم تقديمها من أجل دعم جهود إسرائيل في "الدفاع عن نفسها" ضد إيران ووكلائها.