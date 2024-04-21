الجيش الأردني ينفذ 8 إنزالات جوية لمساعدات على شمالي قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - ( د ب أ )

نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأحد، ثمانية إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وإغاثية بمشاركة عدة دول استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، شاركت في عملية الإنزال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وأربع طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة إلى مصر، وطائرة لألمانيا ، وطائرة تابعة لبريطانيا.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة، أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.

وطبقا للوكالة ، ارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 86 إنزالاً جوياً أردنياً، و203 إنزالات جوية نُفذت بالتعاون مع دول عربية وأجنبية.