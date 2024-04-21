زيلينسكي يحدد أولوية أوكرانيا من الأسلحة

ابوظبي - سيف اليزيد - حدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، الأسلحة التي تعتبر أولوية بالنسبة لبلاده في أزمته الحالية.

يأتي ذلك بعد يوم من مصادقة مجلس النواب الأميركي على حزمة مساعدات اقتصادية وعسكرية لكييف تبلغ 61 مليار دولار لدعمها في أزمتها الحالية.

وأعلن زيلينسكي، خلال مقابلة مع برنامج (ميت ذا برس) على شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية الأميركية، أن "الأسلحة طويلة المدى والدفاع الجوي هي الأسلحة ذات الأولوية"، مضيفا أن بلاده "بحاجة إلى أسلحة طويلة المدى حتى لا تفقد الأشخاص الموجودين على خط المواجهة".

وحث واشنطن على الإسراع في إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ والمضي قدما في التسليم الفعلي للأسلحة.

وقال "أعتقد أن هذا الدعم سيعزز حقا القوات المسلحة الأوكرانية وستكون لدينا فرصة للانتصار".

وتابع "نحتاج حقا إلى الوصول بهذا إلى المرحلة الأخيرة. نحتاج إلى الموافقة عليه من مجلس الشيوخ... ليتسنى لنا الحصول على بعض المساعدات الملموسة للجنود في خطوط المواجهة بأسرع ما يمكن، وليس في ستة أشهر أخرى".

تمهد مصادقة مجلس النواب، ذي الأغلبية الجمهورية، على هذه الحزمة من المساعدات، الطريق أمام الموافقة النهائية على مشروع القانون. وقد أحيل التشريع إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث الموافقة عليه مضمونة قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا.

وأوضح زيلينسكي أن المساعدات الأميركية لبلاده "سترسل رسالة قوية مفادها أن الولايات المتحدة ستبقى إلى جانب أوكرانيا".