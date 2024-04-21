شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: ستكون لدينا فرصة للنصر على روسيا في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

الدمام - شريف احمد - علّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على حصول بلاده على مساعدات أمريكية جديدة، والتي صوّت عليها مجلس النواب الأمريكي بقيمة 61 مليار دولار.ومن المتوقع أن يتم تمريرها وتوقيعها من قبل الرئيس جو بايدن.وأكد "زيلينسكي" إنه يرى "فرصة للنصر" على روسيا بعد الموافقة على تلك المساعدات، قائلا: "أعتقد أن هذا الدعم سيعزز حقا القوات المسلحة لأوكرانيا".وتابع في تصريحات صحفية: "ستكون لدينا فرصة للنصر إذا حصلت أوكرانيا حقا على نظام الأسلحة، الذي نحتاجه كثيرا"، وذكر زيلينسكي أن أوكرانيا تحتاج بشكل خاص إلى صواريخ طويلة المدى.

وتشمل المساعدات الأمريكية الجديدة التي تمت الموافقة عليها بأغلبية من الحزبين، شحنات الأسلحة التي تشتد الحاجة إليها للدفاع ضد روسيا.

مساعدات أمريكا العسكرية لأوكرانيا

هذا بجانب تسليم أنظمة صواريخ "أتاكامز" بعيدة المدى، فيما أكد زيلينسكي أن أوكرانيا تحتاج إلى مثل هذه الأسلحة لتقليل عدد أفراد القوات الذين يفقدون على خط المواجهة.كما تحتاج أوكرانيا إلى الدفاع الجوي، فيما علقت وزارة الخارجية الروسية على تلك المساعدات، قائلة: إن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد نظام كييف بالأسلحة "لدفعه إلى القتال حتى آخر أوكراني".