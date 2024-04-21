استمرار الدعم السعودي للاجئين السوريين بلبنان

واستقبل مركز عرسال للرعاية الصحية الأولية 78.747 فردًا، قدمت لهم 174.068 خدمة في قسم الصيدلية، وقسم الأشعة، وعيادة الصحة العامة، وعيادة طب العيون، وعيادة طب الأسنان، وعيادة طب الأطفال، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة، وعيادة أمراض العظام، وعيادة أمراض القلب، وعيادة أمراض الجهاز البولي، وعيادة الجهاز الهضمي، والعيادة النسائية، وعيادة الغدد والسكري، وعيادة الأمراض الجلدية، فضلا عن خدمات الصحة المجتمعية والصحة النفسية، وقسم المختبر.
يأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة، عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، للعديد من الدول المتضررة والمحتاجة حول العالم.
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