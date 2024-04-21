استمرار الدعم السعودي للاجئين السوريين بلبنان

حرصت المملكة العربية السعودية ، عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على إيلاء قطاع الصحة اهتمامًا بالغًا في مختلف الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة بشتى بقاع الأرض، ومن ضمنهم اللاجئون السوريون والمجتمع المضيف في لبنان، حيث عزز مركز الملك سلمان للإغاثة قطاع الصحة، ورفع من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين من اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان، إذ تم خلال الفترة من 1 مارس 2023 حتى 29 فبراير 2024 تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية.

واستقبل مركز عرسال للرعاية الصحية الأولية 78.747 فردًا، قدمت لهم 174.068 خدمة في قسم الصيدلية، وقسم الأشعة، وعيادة الصحة العامة، وعيادة طب العيون، وعيادة طب الأسنان، وعيادة طب الأطفال، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة، وعيادة أمراض العظام، وعيادة أمراض القلب، وعيادة أمراض الجهاز البولي، وعيادة الجهاز الهضمي، والعيادة النسائية، وعيادة الغدد والسكري، وعيادة الأمراض الجلدية، فضلا عن خدمات الصحة المجتمعية والصحة النفسية، وقسم المختبر.

يأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة، عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، للعديد من الدول المتضررة والمحتاجة حول العالم.