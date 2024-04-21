مقتل ناطور سوري في منطقة الرويس بالضاحية الجنوبية

افادت معلومات عن مقتل ناطور سوري الجنسية بسكين على سطح احدد الابنية في منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية، وقد حضرت القوى الامنية الى المحلة وفتحت تحقيقا بالحادثة.

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