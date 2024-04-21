شكرا لقرائتكم خبر عن صواريخ روسية تُحدث انفجارًا في ميناء سيفاستوبول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع انفجار على متن سفينة، اليوم الأحد، بميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وأفادت وسائل تواصل اجتماعي، أنه ربما يكون ناجما عن اصطدام صاروخ أو طائرة مسيرة مقاتلة روسية. الهجمات الروسية على أوكرانيا وفي الأشهر الأخيرة، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية بشكل متكرر السفن الروسية حول شبه جزيرة القرم بأنظمة أسلحة مختلفة.



كما هاجمت القوات المسلحة الروسية مدينة أوديسا الساحلية بجنوبي أوكرانيا، من شبه جزيرة القرم بالصواريخ الباليستية.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارا وقع في مدينة أوديسا اليوم الأحد، أصيب فيه أربعة أشخاص على الأقل بجروح.