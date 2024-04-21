حزب الرئيس المالديفي يفوز بانتخابات البرلمان

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهرت النتائج أن حزب الرئيس المالديفي محمد مويزو حقق السيطرة على البرلمان بعد فوزه الساحق في الانتخابات العامة التي جرت اليوم الأحد.

فاز المؤتمر الشعبي الوطني، بزعامة مويزو، بـ 66 مقعدًا من أول 86 مقعدًا أُعلن عنها، وفقًا لنتائج لجنة الانتخابات في جزر المالديف، وهو أكثر من كافٍ للحصول على أغلبية ساحقة في المجلس أو البرلمان المؤلف من 93 عضوًا.

واعتبر التصويت بمثابة اختبار حاسم لخطط مويزو، بما في ذلك بناء آلاف الشقق على الأراضي المستصلحة.

ولم يكن لدى المؤتمر الشعبي الوطني وحلفائه سوى ثمانية مقاعد في البرلمان المنتهية ولايته، مع عدم وجود أغلبية مما أعاق مويزو بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في سبتمبر الماضي.

كان مويزو، البالغ من العمر 45 عاما، من بين أوائل الذين أدلوا بأصواتهم اليوم الأحد، في مدرسة بالعاصمة ماليه - حيث كان رئيسا للبلدية سابقا - وحث مواطني المالديف على الإقبال بأعداد كبيرة.

وقال مويزو للصحفيين "يجب على جميع المواطنين الخروج وممارسة حقهم في التصويت في أقرب وقت ممكن".

تعد جزر المالديف، وهي دولة منخفضة تضم حوالي 1192 جزيرة مرجانية صغيرة منتشرة على مسافة 800 كيلومتر عبر خط الاستواء، واحدة من الدول الأكثر عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

ووعد مويزو، وزير البناء السابق، بأنه سيتغلب على الأمواج من خلال استصلاح الأراضي الطموح وبناء جزر أعلى.