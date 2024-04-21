مصرع طفلتين شقيقتين بـ"إسفكسيا الغرق" داخل منزلهما بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

لقيت طفلتان مصرعهما، غرقًا بمياه حوض الاستحمام "البانيو" داخل منزلهما بقرية المطمر بمركز ساحل سليم في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود حالتين غرق لطفلتين شقيقتين داخل بانيو بمنزلهما بمساكن قرية المطمر بمركز ساحل سليم.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص وفاة " إسراء . د . ع " 6 أعوام ، وشقيقتها "دعاء " 3 أعوام، بإسفكسيا الغرق في بانيو داخل منزلهما، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.