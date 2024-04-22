شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5.4 درجة.. زلزال يضرب سواحل المكسيك على المحيط الهادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر الليلة الماضية، قبالة سواحل المكسيك على المحيط الهادي، دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بُعد 169 كيلومترا جنوب غرب مدينة مانزانيلو.

