ارتفاع الحرارة وسحب.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الإثنين

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الامارات العربية المتحدة حالة الطقس، موضحًا أن الطقس السائد اليوم الإثنين غائم جزئياً بوجه عام، ويصبح غائماً غرباً خلال الظهر، حيث تظهر السحب على بعض المناطق الشمالية والشرقية ليلاً وصباح غد، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.

رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة

وأضاف المركز، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً وتكون حركتها جنوبية شرقية وشمالية شرقية بسرعة 10 إلى 20 كيلومتراً في الساعة وقد تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة.

الموج في الخليج العربي

وتابع، يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المدّ الأول في الساعة 12:23، والمدّ الثاني في الساعة 00:54، والجزر الأول في الساعة 18:22، والجزر الثاني في الساعة 07:10

وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المدّ الأول في الساعة 09:16، والمدّ الثاني في الساعة 20:52، والجزر الأول في الساعة 15:06، والجزر الثاني في الساعة 03:32