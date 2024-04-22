6 إصابات بالرصاص جراء هجوم للقوات الإسرائيلية ومستوطنين على برقا شرق رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيّة، أنّ الطّواقم الطّبيّة في مجمع فلسطين الطبّي، تتعامل مع 6 إصابات بالرّصاص الحي، جرّاء اعتداء القوّات الإسرائيليّة والمستوطنين على بلدة برقا شرق رام الله.
من حهتها، أشار رئيس مجلس قروي برقا، صايل كنعان، إلى أنّ "مستعمرين هاجموا القرية من الجهتين الشّماليّة والغربيّة، وأحرقوا حظيرة أغنام وحاولوا إحراق منزل صاحبها، كما حاولوا اقتحام منزل في الجهة الشّماليّة ومنازل أخرى في الجهة الغربيّة من القرية، وأطلقوا الرّصاص الحي صوب المواطنين".
ولفت إلى أنّ "قوّات الاحتلال الّتي اقتحمت القرية لتوفير الحماية للمستعمرين، أطلقت الرّصاص وقنابل الصّوت والغاز السّام المسيل للدّموع باتجاه الأهالي، ومنعتهم من إخماد الحريق، كما منعت طواقم الدّفاع المدني من الوصول إلى المكان، فيما هاجم مستعمرون المواطنين الّذين تمكّنوا من الوصول للحريق وحاصروهم".
وتتعرّض قرية برقا لاقتحامات متكرّرة من قبل المستوطنين، بحماية القوّات الإسرائيليّة، يتخلّلها إطلاق الرّصاص الحي باتجاه المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم.
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