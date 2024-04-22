صفارات الإنذار تدوي في عرب العرامشة بالجليل الغربي

ياسر رشاد - القاهرة - دوت صفارات الإنذار التابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين في عرب العرامشة بالجليل الغربي .



اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي مدينة الخليل الفلسطينية، فجر اليوم الاثنين الموافق 22 أبريل وقامت باعتقال عدد من المواطنين، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها بشكل عشوائي.



ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت "جبل جوهر" في المنطقة الجنوبية من المدينة، واعتقلت المواطنين، عبد الكريم العجلوني، وإيهاب برقان كما اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل وسط اندلاع مواجهات.



وواجه مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، اقتحامات من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم، وقال مراسل "وفا"، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة والجرافات العسكرية اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وسماع دوي انفجارات