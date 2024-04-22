افتتاح بطولة آسيا للبلياردو للسيدات في الرياض.. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق منافسات البطولة الآسيوية للبلياردو للسيدات صباح اليوم الاثنين، بمركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك بمدينة الرياض، وتستمر حتى 25 أبريل 2024، بمشاركة أكثر من 70 لاعبة، يمثلن 12 دولة آسيوية، سيخضن غمار منافسات 9 كرات فردي.



ويقام حفل افتتاح البطولة في تمام الساعة الخامسة مساء بحضور رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر مبارك الخيارين ورئيس الاتحاد الآسيوي للبلياردو والسنوكر محمد النعيمي ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري ورؤساء واعضاء الدول المشاركة ويشتمل الحفل على العديد من الفقرات.

ويشارك في تحكيم البطولة 8 حكام وحكمات سعوديين هم "نبيل الشمردل وصلاح الشمردل وسلمان العمري ومنصور الرصيص وبدر الفهد ويوسف العويس والعنود أبوفالح ونجلاء النعيمي".

وكان قد عقد مساء أمس الاجتماع الفني وقرعة البطولة وتم اعتماد البرنامج الزمني حيث تبدأ المنافسات صباح اليوم عند الساعة 10:00 وتقرر أن يقام نهائي الفتيات تحت 17 سنة يوم 25 الساعة 01:00 ظهرًا بينما يقام نهائي السيدات يوم 25 الساعة 03:00 مساءً، فيما سيقام الحفل الختامي يوم الخميس 25 أبريل الجاري الساعة 06:00 مساءً.

يذكر أن هذه البطولة هي الأولى للسيدات قارياً التي تستضيفها المملكة ويشارك فيها المنتخب السعودي، وتبلغ جوائزها 20 ألف دولار، سيتم توزيعها على أصحاب المراكز الأولى .