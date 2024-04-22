شكرا لقرائتكم خبر عن سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا صوب البحر قبالة الساحل الشرقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجيش في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وقالت الحكومة اليابانية في تحذير اليوم، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخًا باليستيًا، في تأكيد للإعلان الصادر عن كوريا الجنوبية.

