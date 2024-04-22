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سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا صوب البحر قبالة الساحل الشرقي

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سول - رويترز 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال الجيش في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي.
وقالت الحكومة اليابانية في تحذير اليوم، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخًا باليستيًا، في تأكيد للإعلان الصادر عن كوريا الجنوبية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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