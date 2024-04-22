حزب الله ينفي استئناف الهجمات على القوات الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت تقارير إعلامية بأن كتائب حزب الله في العراق نفت إصدار بيان تعلن فيه عن استئناف الهجمات على القوات الأمريكية.

وفي وقت سابق، نقلت تقارير إعلامية أن كتائب حزب الله في العراق أعلنت استئناف العمليات ضد القوات الأمريكية في البلاد.

وأضافت الكتائب في بيان تم نقله عبر حسابها على “تليجرام” أنها منحت رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني 3 أشهر للتفاوض مع القوات الأمريكية لوضع جدول زمني محدد لخروجها من البلاد وحددت وقتا لاستئناف العمليات ضدها "بعد زيارة السوداني لواشنطن في حال عدم الخروج بنتيجة جدية لإخراجهم".

كما قالت إن الآن وبعد نهاية الزيارة واتضاح "عدم وجود أي نية أجنبية للخروج من العراق فإن المقاومة الإسلامية اتخذت قرارا بالعودة إلى العمل العسكري، وما جرى قبل قليل هو البداية التي يجب أن تتصاعد وتبقى".

من ناحية أخرى رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، نبيل قاووق، أن رد إيران على استهداف إسرائيل قنصليتها في دمشق مطلع الشهر الجاري، هو "قرار استراتيجي تاريخي جريء وقوي وشجاع" غيّر المعادلات والحسابات في المنطقة، مؤكداً أن إسرائيل فشلت في ترميم معادلة ردعها.

بيروت - سبوتنيك. وقال قاووق، اليوم السبت، خلال حفل تأبين أقامه "حزب الله" في بلدة الشهابية جنوبي لبنان، إن "المعادلة تغيّرت بفعل قوة وجرأة الرد الإيراني، فإسرائيل لم تتجرأ على تجاوز المعادلة الإيرانية، وفشلت في ترميم الردع الإسرائيلي، وتأكّد اليوم بعد رد تل أبيب أن للمعادلة الإيرانية السطوة والغالبية".

وأوضح أن "إسرائيل كانت تظن وتراهن أنه باستهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق، تضغط على محور المقاومة لأجل التوقف عن المساندة والنصرة لغزة، لتستفرد بها ويفرض شروطه على المقاومة، ولكن ما حصل من رد إيراني شجاع وقوي، فاجأ العدو".

وأكد قاووق أن "الرد الإيراني هو قرار استراتيجي تاريخي جريء وقوي وشجاع غيّر المعادلات والحسابات في المنطقة، واستطاعت إيران أن تسدد ضربة وتحدد الهدفين وتصيبهما".

وجدد قاووق تأكيده أن "أمريكا شريكة في العدوان على الشعب الفلسطيني، وأما العرب فقد عرف الشعب الفلسطيني من يسانده ويخذله منهم، فلا تزال المساعدات الدولية العسكرية حتى اليوم تصل لإسرائيل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، ولا تزال المساعدات والبضائع غير العسكرية تنقل من أسواق عربية وإسلامية إلى تل أبيب".