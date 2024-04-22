أمير الكويت يتوجه إلى الأردن غدا الثلاثاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يتوجه أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، غدا الثلاثاء، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، فى زيارة دولة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية كونا، اليوم الاثنين وفقا لـ ” اليوم السابع”.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوم أميري بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة الكويتي للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 إلى 14 مايو القادم، وذلك وفقا للمادة 106 من الدستور الكويتي.