شرطة الاحتلال: إصابة ثلاثة أشخاص في هجوم دهس بسيارة بالقدس

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

أُصيب ثلاثة من المارة في هجوم دهس بسيارة في القدس صباح اليوم الاثنين، فيما وصفته شرطة الاحتلال بأنه هجوم إرهابي.

وقالت الشرطة إنه بعد أن دهس شخصان مشتبه بهما الأشخاص الثلاثة، نزلا من السيارة وحاولا دون جدوى إطلاق النار من سلاح، وفي نهاية الأمر لاذا بالفرار.

وقالت الشرطة إن القوات الإسرائيلية عثرت على سلاح المشتبه بهما وتم القبض عليهما واحتجازهما في وقت لاحق، حيث كانا مختبئين في متجر مغلق.

ووقع الحادث بالقرب من محطة السكك الحديدية الرئيسية شمال غرب القدس. ولم تتضح في البداية دوافع وهوية المهاجمين المزعومين.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء إنه جرى نقل شخصين إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد الهجوم، بينهما شاب أصيب في الرأس.

ونشرت خدمة إنقاذ زاكا ووسائل إعلام إسرائيلية لقطات من كاميرا مراقبة قيل إنها تظهر الهجوم. وتظهر اللقطات سيارة تصطدم بالأشخاص الثلاثة بكامل قوتها وعدد من الرجال يطيرون في الهواء.