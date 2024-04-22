سيد الشطرنج النيجيري يلعب 60 ساعة لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد

ياسر رشاد - القاهرة - لعب بطل الشطرنج النيجيري والمدافع، عن تعليم الأطفال توندي أوناكويا الشطرنج دون توقف لمدة 60 ساعة في تايمز سكوير بمدينة نيويورك في محاولة لتحطيم الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس لأطول ماراثون شطرنج.

بطل الشطرنج النيجيري

بدأ اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في البداية لعب اللعبة الملكية لمدة 58 ساعة لكنه تجاوز ذلك في حوالي الساعة 12:40 صباحا يوم السبت (20 أبريل).

مقابل كل ساعة من المباراة ، حصل أوناكويا وخصمه على استراحة لمدة خمس دقائق فقط.

تم تجميع فترات الراحة معا في بعض الأحيان ، واستخدمها أوناكويا للحاق بالنيجيريين وسكان نيويورك الذين يهتفون له. حتى أنه انضم إلى رقصهم في بعض الأحيان.

لعب أوناكويا ضد شون مارتينيز ، بطل الشطرنج الأمريكي ، بما يتماشى مع إرشادات غينيس للأرقام القياسية التي تنص على أن أي محاولة لتحطيم الرقم القياسي يجب أن يقوم بها لاعبان يلعبان بشكل مستمر طوال المدة.

إذا تم تأكيد الإنجاز من قبل منظمة غينيس للأرقام القياسية ، فسيصبح توندي أوناكويا المالك الجديد لأطول سجل ماراثون شطرنج.

ويأمل النيجيري في جمع مليون دولار لتعليم الأطفال في جميع أنحاء أفريقيا من خلال المحاولة القياسية التي بدأت في 17 أبريل.

يبلغ الرقم القياسي الحالي لماراثون الشطرنج 56 ساعة و 9 دقائق و 37 ثانية.

تدفق الدعم

كان الدعم يتزايد على الإنترنت وفي مكان الحادث ، حيث أبقى مزيج من الموسيقى الأفريقية المتفرجين والمؤيدين مستمتعين وسط الهتافات والتصفيق. ومن بين العشرات الذين هتفوا لأوناكويا في مكان الحادث نجم الموسيقى النيجيري دافيدو.

هذه المحاولة القياسية هي "لأحلام ملايين الأطفال في جميع أنحاء إفريقيا دون الحصول على التعليم" ، كما قال أوناكويا ، الذي أسس Chess in Slums Africa في عام 2018. تريد المنظمة دعم تعليم ما لا يقل عن 1 مليون طفل في الأحياء الفقيرة في جميع أنحاء القارة.

"طاقتي في 100٪ الآن لأن شعبي هنا يدعمني بالموسيقى" ، قال أوناكويا مساء الخميس بعد أن تجاوز اللاعبون علامة 24 ساعة.

في قائمة Onakoya: الكثير من الماء وأرز jollof ، أحد أشهر الأطباق في غرب إفريقيا.

تم جمع ما مجموعه 22000 دولار خلال أول 20 ساعة من المحاولة ، كما قال تايوو أدييمي ، مدير أوناكويا.

وقال: "كان الدعم ساحقا من النيجيريين في الولايات المتحدة وقادة العالم والمشاهير ومئات المارة".

تمت متابعة محاولة أوناكويا عن كثب في نيجيريا ، حيث ينظم بانتظام مسابقات الشطرنج للشباب الذين يعيشون في الشوارع.

أكثر من 10 ملايين طفل في سن المدرسة غير ملتحقين بالمدارس في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا - وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم.

ومن بين أولئك الذين دعموه علنا مشاهير وأصحاب مناصب عامة، بمن فيهم نائب الرئيس النيجيري السابق يمي أوسينباجو، الذي كتب إلى أوناكويا على منصة التواصل الاجتماعي إكس، "تذكر كلماتك القوية: 'من الممكن القيام بأشياء عظيمة من مكان صغير'".