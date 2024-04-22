وزير خارجية أسبانيا يوجه دعوة الى المجتمع الدولي حول غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعا وزير خارجية أسبانيا ، خوسيه مانويل ألباريس، الجمعة، المجتمع الدولي للتركيز على غزة "لوقف دائم لإطلاق النار فيها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وأعرب ألباريس في تصريحات للصحفيين عن أمله بأن يكون هجوم إسرائيل على إيران فجر اليوم هو الأخير في الهجمات المتبادلة بين الجانبين.

وأشار أيضًا إلى أنه على الجميع بذل جهود كبيرة لمنع تصاعد العنف في المنطقة.

وفي جوابه عن سؤال حول رفض الولايات المتحدة مشروع القرار الذي طالب بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، قال ألباريس: "لا أعلق على قرارات حكومات أخرى".

وأضاف: "الجميع يعرف حل القضية كما قلت أمس باسم الحكومة الإسبانية في كلمتي في الأمم المتحدة".

وأردف: "الحل هو الاعتراف بالدولتين، وقد حان الوقت لذلك، وقت الاعتراف بدولة فلسطين، لأننا بحاجة لتقديم الأمل للشعب الفلسطيني وضمان أمن دولة إسرائيل".

وأشار ألباريس إلى أنه يجب على فلسطين أن تحصل على مقعد في الأمم المتحدة كجميع الدول الأخرى، قائلا: "لهذا السبب ستعترف إسبانيا بدولة فلسطين".

المصدر : وكالات