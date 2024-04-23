لبنان يتأثر بكتل هوائية حارة مع رياح خماسينية مغبرة تؤدي الى ارتفاع ملموس بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط بكتل هوائية حارة مع رياح خماسينية مغبرة مصدرها مصر تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وتبلغ ذروتها يوم الخميس حيث تتخطى درجات الحرارة ال ٣٥ درجة على الساحل وفي الداخل، تنحسر تدريجياً يوم الجمعة .

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين ١٥ و ٢٤، في طرابلس بين ١٣ و٢٣، وفي زحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: مشمس يتحول مساء الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة .

الأربعاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض إضافي بنسبة رطوبة يتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار اعتبارا من بعد الظهر.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح محليا وتصل سرعتها لحدود ال ٥٠كلم/ساعة مع غبار في الأجواء يؤدي الى سوء في الرؤية أحياناً.

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يتشكل الضباب على المرتفعات.