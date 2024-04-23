وزير الدفاع السعودي يناقش خطورة التصعيد العسكري بالمنطقة مع نظيره البريطاني

ياسر رشاد - القاهرة - بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي، مع وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومجالات التعاون الدفاعي المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، حيث تطرقا إلى تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، ومناقشة الجهود المبذولة تجاه احتواء تلك التطورات؛ بما يحقق الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي.

يذكر أنه كانت قد ذكرت القنصلية البريطانية في القدس، عبر حسابها على موقع X، أنها تشعر بالقلق إزاء تصاعد العنف والدمار في الضفة الغربية وعدد الضحايا، لاسيما في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وشددت القنصلية البريطانية على أن هناك حاجة ماسة إلى وقف التصعيد.

وتؤكد دول الغرب ضرورة استقرار الضفة الغربية للحفاظ على احتمالات السلام.