بارزاني لأردوغان: إقليم كردستان سيظل عامل أمان واستقرار في المنطقة

أشارت حكومة إقليم كردستان، إلى أنّ "الرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان زار والوفد المرافق له، إقليم كردستان، حيث كان في استقباله في مطار أربيل الدولي كلّ من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، رئيس الوزراء مسرور بارزاني رئيس الوزراء، نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في إقليم كردستان".

ولفتت في بيان، إلى أنّه " جرى خلال اجتماع، التّباحث بشأن زيارة أردوغان إلى بغداد ولقاءاته واجتماعاته مع كبار المسؤولين العراقيين، وعلاقات تركيا مع العراق وإقليم كردستان، خاصّةً في المجالات الاقتصاديّة والتّجاريّة والتّعاون الأمني".

وعبر نيجيرفان بارزاني، خلال الاجتماع عن رغبة إقليم كردستان في تطوير علاقاته مع الجمهورية التركية في المجالات كافة، مؤكداً أن "إقليم كردستان سيظل كما كان دائماً عامل أمان واستقرار في المنطقة، وأثنى على تعاون ودعم تركيا لإقليم كردستان في الأوقات الصعبة".

وفي الاجتماع، أكد مسرور بارزاني رئيس حكومة الاقليم، على استعداد حكومة إقليم كردستان لتطوير العلاقات والتعاون المشترك الاقتصادي والتجاري مع تركيا، كما تحدث عن فرص العمل والاستثمار المتاحة للشركات التركية في جميع المجالات، وأشاد بمواصلة هذه الشركات أعمالها وتنفيذ مشاريعها حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

من جهته، أكد الرئيس أردوغان على مواصلة بلاده دعمها للعراق وإقليم كوردستان، وعلى استعدادها للتعاون المشترك والمزيد من التطوير للعلاقات مع العراق وإقليم كردستان في كل المجالات، وشدد على ضرورة وأهمية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وحسم المشاكل وضمان حقوق المكونات.

ولفت البيان الى ان "الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين تركيا والعراق، وحماية أمن الحدود، والتصدي للإرهاب، وأحدث التطورات على صعيد المنطقة بصورة عامة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للاجتماع".