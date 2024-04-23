بعد سلسلة هزات أرضية.. زلزالان قويان يهزّان تايوان

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب زلزالان جديدان تايوان، بلغت قوة أشدهما 6,3 درجة، وذلك بعد سلسلة هزات أرضية ضربت الجزيرة، بحسب ما أفادت الوكالة المركزية للأرصاد الجوية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الليلة، إن زلزالا بقوة 6 درجات وقع في الساعة 2,26 فجراً 18,26 بتوقيت جرينتش، تلاه بعد ست دقائق فقط، في مقاطعة هوالين شرقي الجزيرة، زلزال عنيف بلغت قوته 6,3 درجة.

من جهتها، قالت الوكالة الأمريكية للمسح الجيولوجي إن قوة الهزة الأولى بلغت 6,1 درجة والثانية 6 درجات.

كانت هيئة الأرصاد الجوية في تايوان أعلنت في وقت سابق أن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة "هوالين" الواقعة بشرق البلاد.

الجدير بالذكر أن زلزالا بقوة 7.4 درجة ضرب مقاطعة "هوالين" في 3 من أبريل الجاري ما أسفر عن مصرع 17 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى انهيار العديد من المباني وقوع انهيارات أرضية أغلقت الطرق في مناطق جبلية عديدة.