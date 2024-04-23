دبلوماسي صيني عن الأزمة الأكرانية: يجب على أمريكا ألا تستغلها لتحقيق مكاسب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف دبلوماسي صيني، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة، يتعين عليها أن تفكر بشكل جدي في مسؤوليتها في الأزمة الأوكرانية وألا تصعد الأمور.



وقد نقل التلفزيون الصيني عن مسؤول بإدارة أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية الصينية، قبيل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الصين، قوله إنه "يجب على الولايات المتحدة أن تفكر حقا في مسؤوليتها في الأزمة الأوكرانية".

وأضاف الدبلوماسي الصيني أنه يتعين على الولايات المتحدة "ألا تصب الزيت على النار وألا تستغلها (الأزمة الأوكرانية) لتحقيق مكاسب.

كما أكد الدبلوماسي الصيني أن القضية الأوكرانية ليست مشكلة بين الصين والولايات المتحدة، ولا ينبغي لواشنطن أن تحولها إلى أزمة في العلاقات الثنائية.

ونقل التلفزيون عن المسؤول الصيني، قوله إن "القضية الأوكرانية ليست مشكلة بين الصين والولايات المتحدة".

وأضاف أنه "لا يتعين على الجانب الأمريكي أن يحول تلك القضية إلى مشكلة في العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

فيما حددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.