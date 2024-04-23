نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال.. حالة الطقس بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال.. تلك هي الظاهرة السائدة اليوم الثلاثاء الموافق 14 شوال 1445هـ/ 23 أبريل 2024، بعدد من مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد السعودي عبر موقعه الإلكتروني، أن طقس اليوم يشهد نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض و نجران تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير و قد تمتد إلى الباحة.

ولفت إلى أن اليوم يشهد ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

درجات الحرارة اليوم 23-4-2024

ونرصد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات اليوم:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 44 والصغرى 27.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 37 والصغرى 25.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 32 والصغرى 20.

درجة الحرارة في جدة العظمى 40 والصغرى 23.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 33 والصغرى 22.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 33 والصغرى 17.

درجة الحرارة في أبها العظمى 25 والصغرى 14.

درجة الحرارة في حائل العظمى 30 والصغرى 18.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 24 والصغرى 15.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 32 والصغرى 18.

درجة الحرارة في جازان العظمى 36 والصغرى 29.

درجة الحرارة في نجران العظمى 31 والصغرى 21.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 33 والصغرى 23.

درجة الحرارة في طريف العظمى 30 والصغرى 14.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 30 والصغرى 17.