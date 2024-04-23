10 قتلى في اصطدام مروحيتين عسكريتين في ماليزيا

تحطمت مروحيتان عسكريتان ماليزيتان بعد اصطدامهما خلال مهمة تدريبية، ما أدى الى مقتل 10 من أفراد الطاقم كانوا على متنهما، وفق ما أفادت فرق الاسعاف.

واضاف قائد العمليات في دائرة الاطفاء والانقاذ سهيمي محمد سهيل :"ارتطمت المروحيتان ببعضها البعض خلال تحليق تدريبي. أكدت الفرق الطبية مقتل كل الضحايا العشر الذين كانوا على متنهما".