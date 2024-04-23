شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 10 أشخاص في تصادم مروحيتين خلال تدريب عسكري بماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 10 أشخاص مصرعهم اليوم الثلاثاء، بعد تصادم مروحيتين عسكريتين ماليزيتين في الجو، خلال تدريب على عرض عسكري للبحرية الملكية الماليزية.

وقالت البحرية الماليزية في بيان اليوم: إن جميع الأشخاص العشرة كانوا من أفراد طاقم الطائرتين، مشيرة إلى أن الحادث وقع في قاعدة لوموت البحرية في ولاية بيراك الغربية صباح اليوم.

وأضافت البحرية، أن جميع الضحايا توفوا في مكان الحادث قبل إرسالهم إلى مستشفى قاعدة لوموت العسكرية للتعرف عليهم.