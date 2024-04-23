مصرع 10 أشخاص في تصادم مروحيتين عسكريتين بماليزيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

لقي 10 أشخاص مصرعهم اليوم، بعد تصادم مروحيتين عسكريتين ماليزيتين في الجو خلال تدريب على عرض عسكري للبحرية الملكية الماليزية.

وقالت البحرية الماليزية في بيان اليوم: إن جميع الأشخاص العشرة كانوا من أفراد طاقم الطائرتين، مشيرة إلى أن الحادث وقع في قاعدة لوموت البحرية في ولاية بيراك الغربية صباح اليوم.

وأضافت البحرية، أن جميع الضحايا توفوا في مكان الحادث قبل إرسالهم إلى مستشفى قاعدة لوموت العسكرية للتعرف عليهم.