توجيه مهم من وزير التعليم بشأن تقديم الدعم الفني للمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، اجتماعا، اليوم، مع لجنة من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووجه الوزير خلال اجتماعه فرق الجودة بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية بتقديم الدعم الفني لمساعدة كل مدرسة على التقييم الذاتي، ووضع خطط التحسين.

وأشار إلى أن التنمية المهنية والتدريب "التدريب على رأس العمل" أحد مكونات الجودة، مضيفا أنه يوجد إدارات تدريب بالمديريات والإدارات التعليمية تقدم الدعم لوحدات التدريب.

يذكر أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتفعيل سبل تحقيق جودة التعليم بالمنظومة التعليمية وإحداث نقلة حقيقية لمنظومة التعليم بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وتسعى الوزارة لتوفير منظومة متميزة قائمة على ضمان الجودة التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩، خاصة المحور الثاني من الاستراتيجية والمتعلق بتحقيق جودة التعلم والتدريس.