رفض "المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني" في بيان، مذكرة وزارة التربية المتعلقة بعطلة الفصح لدى الطوائف الشرقية، ورأى فيها "تمييزا وتفرقة بين جميع الطوائف والمذاهب المسيحية والإسلامية"، وسأل:" ألا يكفى ما حصل من تهميش وإبعاد منذ أعوام في السياسة والوظائف والمراكز في الدولة والمؤسسات والقطاع العام وصلتم بكم الوقاحة الى التمييز حتى بالاعياد والمناسبات الدينية وأعياد الفصح؟".
وطالب رئيس المجلس روبير الأبيض وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بتعديل المذكرة". وسأل الوزراء الأرثوذكس: "ماذا تفعلون؟ نحن مستاؤون جداً من هذه المذكرة وعليكم ان تخجلوا من انفسكم وأنتم في سدة المسؤولية". ودعا إلى "إبطالها واستبدالها بأخرى معدلة غدا حدا أقصى".
كانت هذه تفاصيل خبر "المجلس الأرثوذكسي" طالب بتعديل مذكرة وزارة التربية عن عطلة الفصح: نرى تمييزا وتفرقة بين جميع الطوائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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