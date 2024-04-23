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زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

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واس - بورت مورسباي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، بابوا غينيا الجديدة.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 84 كيلومترًا، من مدينة لاي، وعلى عمق 103.3 كيلومترات.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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