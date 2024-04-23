أكد السفير المصري علاء موسى بعد زيارة الخماسية رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أن "اللقاء كان ايجابياً وخطوة جديدة يمكن البناء عليها وصولاً إلى انتخاب رئيس"، مؤكدا انه "سيكون هناك المزيد من التشاور في الأيام المقبلة مع الكتل النيابية".

كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصري من عين التينة: خطوة جديدة يمكن البناء عليها وصولاً إلى انتخاب رئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.