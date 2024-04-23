الجيش الأردني يرسل 51 شاحنة محملة بمواد غذائية وإغاثية الى غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الجيش الأردني،اليوم الاثنين 22 أبريل 2024، إرسال 51 شاحنة إلى قطاع غزة تحمل مواد غذائية وإغاثية، عبر جسر "الملك حسين" الحدودي مع الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الأردني، عبر بيان على موقعه الإلكتروني: "سيّرت القوات المسلحة الأردنية، فجر الاثنين، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية (رسمية)، قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة".

وتابع: "تضم القافلة 51 شاحنة تحمل مواد غذائية وإغاثية، ضمن احتياجات السكان في غزة، لتوزيعها من خلال الجهات المعنية في القطاع".

وبينما لم يتطرق بيان الجيش إلى المعبر الذي ستدخل منه القافلة، أظهرت الصور التي نشرها أنها تمر من معبر الملك حسين.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر هي: جسر الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي)، وجسر الملك حسين (ألِنْبي من جانب إسرائيل) ووادي عربة (إسحاق رابين من جهة إسرائيل).

وبالتعاون مع دول أخرى عربية وغربية، ينشط الأردن منذ أسابيع في تنفيذ إسقاطات جوية لمساعدات إنسانية على قطاع غزة، ولاسيما مناطقه الشمالية الأكثر تضررا.

المصدر : وكالات