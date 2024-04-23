لازاريني: الدافع وراء الهجوم على الأونروا هو حرمان الفلسطينيين من وضع اللاجئين

أكّد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أنّ "الدافع وراء الهجوم على الأونروا ليس عدم حيادها، بل حرمان الفلسطينيين من وضع اللاجئين"، وذلك بعد مزاعم إسرائيلية نفتهتا لجنة المراجعة المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير، حول مشاركة موظفي الوكالة في هجوم 7 تشرين الأول الماضي.

ولفت، في مؤتمر صحفي، إلى أنّ "180 من مقار الأونروا في قطاع غزة تعرضت للدمار بينها 160 دمرت بشكل كامل"، وقال: "ملتزمون بتطبيق التوصيات الواردة في التقرير الذي وضعه الفريق المستقل بشأن الوكالة".

وأشار لازاريني إلى "أننا سنبدأ في تنفيذ بعض التوصيات الواردة في تقرير الفريق المستقل فورا ونلتزم بتنفيذ جميعها"، موضحًا "أننا لن نتمكن من تنفيذ عدد من التصيات الواردة في تقرير الفريق المستقل بدون دعم الدول الأعضاء".

إلى ذلك، ذكر أنّ "عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة وصل إلى 250 يوميا ولكن هناك حاجة للمزيد".