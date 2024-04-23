مصر: قطاع غزة أصبح غير قابل للعيش

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وقال في مؤتمر صحفي أمس مع نظيره الأيرلندي مايكل مارتن الذي يزور القاهرة إن «قطاع غزة أصبح غير قابل للعيش جراء الحرب الإسرائيلية» ، مطالبا إسرائيل بـ «عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية في رفح الفلسطينية».
وأضاف الوزير شكري أنه «لا بديل لحل الصراع سوى تنفيذ حل الدولتين» متوقعا تصويتا واسع النطاق بالجمعية العامة للأمم المتحدة على الخطوة المقبلة للاعتراف بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية.
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