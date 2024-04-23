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مصر: قطاع غزة أصبح غير قابل للعيش

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أهمية العمل على إدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع.

وقال في مؤتمر صحفي أمس مع نظيره الأيرلندي مايكل مارتن الذي يزور القاهرة إن «قطاع غزة أصبح غير قابل للعيش جراء الحرب الإسرائيلية» ، مطالبا إسرائيل بـ «عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية في رفح الفلسطينية».

وأضاف الوزير شكري أنه «لا بديل لحل الصراع سوى تنفيذ حل الدولتين» متوقعا تصويتا واسع النطاق بالجمعية العامة للأمم المتحدة على الخطوة المقبلة للاعتراف بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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