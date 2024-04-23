شكرا لقرائتكم خبر مصر: قطاع غزة أصبح غير قابل للعيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أهمية العمل على إدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع.

وقال في مؤتمر صحفي أمس مع نظيره الأيرلندي مايكل مارتن الذي يزور القاهرة إن «قطاع غزة أصبح غير قابل للعيش جراء الحرب الإسرائيلية» ، مطالبا إسرائيل بـ «عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية في رفح الفلسطينية».

وأضاف الوزير شكري أنه «لا بديل لحل الصراع سوى تنفيذ حل الدولتين» متوقعا تصويتا واسع النطاق بالجمعية العامة للأمم المتحدة على الخطوة المقبلة للاعتراف بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية.