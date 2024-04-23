مهربو البشر يتسببون في إضراب «اتحاد الشغل التونسي»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هدد الاتحاد الجهوي للشغل في مدينتي العامرة و جبنيانة بولاية صفاقس التونسية بشن إضراب عام احتجاجا على التدفق الكبير للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء وتداعيات ذلك على الحياة العامة في الجهة.

وأصبحت المناطق الريفية في العامرة وجبنيانة وجهة الآلاف من المهاجرين بعد فرض السلطات في 2023 لقيود على تواجدهم في الشوارع والساحات العامة بمدينة صفاقس بعد أعمال عنف مع السكان المحليين.

وقال الاتحاد المحلي للشغل في العامرة وجبنيانة، في بيان له، إنه يتابع بانشغال شديد الوضع الاجتماعي المتردي منذ أشهر عدة، إثر توافد أعداد كبيرة لأفارقة جنوب الصحراء وما نتج عن ذلك من تبعات خطيرة في مختلف المجالات الصحية والبيئية والاجتماعية.

وتابع «تشير المعطيات والأحداث التي جدت في الأيام الأخيرة في العامرة وجبنيانة إلى تفاقم الأمر والوصول إلى مرحلة العنف والاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة».

وتنتشر خيام المهاجرين في الحقول ومزارع الزيتون في الجهة. ويتطلع أغلبهم إلى عبور البحر الأبيض المتوسط نحو الجزر الإيطالية القريبة عبر مهربي البشر.

وقال الاتحاد إن رفض الأهالي في العامرة وجبنيانة للوجود المكثف للأفارقة لا علاقة له بأي نظرة عنصرية، مطالبا السلطات بإيجاد حلول جذرية تضمن كرامة الوافدين الأفارقة من ناحية والحق الطبيعي في الحياة الآمنة لعموم الأهالي من ناحية ثانية.