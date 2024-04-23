شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم أطفال.. وفاة العشرات إثر انقلاب قارب بسواحل جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأنه يخشى من وفاة عشرات الأشخاص إثر انقلاب قارب يقل 77 راكبا قبالة سواحل جيبوتي.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء أنه تم تأكيد وفاة 16 شخصا حتى الآن واعتبار 28 آخرين على الأقل فى عداد المفقودين جراء الحادث.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه كان هناك أطفال بين ركاب القارب، ولم تدل بمزيد من التفاصيل فيما ساعدت السلطات في جيبوتي في أعمال الإنقاذ. المنظمة الدولية للهجرة ولقي 38 شخصا حتفهم قبل حوالي أسبوعين قرب جيبوتي بعدما انقلب قارب يقل 66 راكبا تدفق الماء إليه وذلك على بعد حوالي 200 متر قبالة الساحل.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن هذه إحدى أخطر حوادث القوارب التى لقى فيها ركاب حتفهم قبالة سواحل البلاد حتى الآن.