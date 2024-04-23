إسماعيل عبد الغفار "للوفد": نحرص علي توجيه الطلاب بالأدوات اللازمة لتحليل الرسائل الإعلامية بشكل موضوعي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الأكاديمية تسعى إلى توجيه الطلاب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحليل الرسائل الإعلامية بشكل نقدي وموضوعي، مما يكسبهم القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والخاطئة ويحفزهم على إنتاج محتوى هادف ومؤثر.

وأضاف عبد الغفار في تصريحات خاصة للوفد، أن التزامنا بتنمية قدرات الشباب وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل يظل هو الركيزة الأساسية لرسالتنا الأكاديمية والعملية، ونحن على يقين بأن العمل المشترك والإرادة الصلبة ستمكننا من تحقيق أهدافنا المنشودة في إرساء دعائم المعرفة والسلام.

وقال أن مؤتمر "الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل السلام العالمي"، الذي بدأت أعماله، يوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يأتي كغيره من الفعاليات العلمية والثقافية، والتي كان آخرها في رحاب مدينة الأقصر، حيث استضافت الأكاديمية أكبر مسابقة دولية للبرمجة (ICPC)، بحضور 2500 مبرمج من مختلف دول العالم ليؤكد دورالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كمنارة علم ومعرفة تسعى للرقي بالفكر العلمي والعملي في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

جدير بالذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري منحت، درجة الدكتوراه الفخرية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، درجة الدكتوراه الفخرية تقديرًا لجهود قداسته في خدمة السلام والإنسانية.

وأعلن الأستاذ الدكتور إسماعيل عبالغفار، عن منح قداسة البابا تواضروس الثاني درجة الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وقال رئيس الأكاديمية في حيثيات منح درجة الدكتوراه: "بعد الاطلاع على توصية المجلس التنفيذي للأكاديمية، الدورة العادية السابعة والأربعين والمنعقدة يوم السبت 20 أبريل 2024 بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة".

وتابع: وتنفيذًا لمجلس التعليم في الأكاديمية رقم 2 لسنة 2024، قرر رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، منح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، درجة الدكتوراه الفخرية نظير جهودهما في خدمة الإنسانية وإعلاء قيم التسامح.

وسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ورئيس الأكاديمية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، قداسة البابا شهادة الدكتوراه الفخرية خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل التفاهم والسلام العالمي، الذي تنظمه جامعة الدول العربية، بالتعاون مع منظمة اليونسكو للثقافة والعلوم.



