بوريل: مدن غزة دمرت أكثر من مدن ألمانيا بالحرب العالمية الثانية

اعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن الحرب الإسرائيلية على غزة عرضت مدن القطاع إلى "دمار أكبر مما تعرضت له مدن ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية".

واوضح بوريل في كلمة له في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، الى انه "تعرضت مدن غزة لتدمير أكثر من المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية". وأشار بوريل أيضا إلى "مقتل 249 من العاملين في المجال الإنساني ونحو 100 صحافي في الهجمات الإسرائيلية على غزة".

وفي إشارة إلى تجاوز ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة 110 آلاف قتيل ومصاب، قال بوريل: "يمكننا القول إن أكثر من 60% من البنية التحتية المادية في غزة تضررت، منها 35 بالمئة دمرت بالكامل".

واوضح المسؤول الأوروبي إنه "يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي وتنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وضمان حماية جميع المدنيين".