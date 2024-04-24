الجيش الأميركي دعا الحكومة العراقية لاتخاذ خطوات لحماية القوات الأميركية في كل من العراق وسوريا

دعا الجيش الأميركي الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات لحماية القوات الأميركية في كل من العراق وسوريا بعد هجومين فاشلين شنهما مسلحون متحالفون مع إيران أمس الاثنين.
واوضح الميجر جنرال بالقوات الجوية الاميركية باتريك رايدر في تصريحات صحفية، بانه "هذه الهجمات تعرض جنود التحالف والجنود العراقيين للخطر. ندعو حكومة العراق إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة القوات الأميركية في العراق وسوريا من هجمات هذه الجماعات". وأضاف "إذا استمرت هذه الهجمات فلن نتردد في الدفاع عن قواتنا كما فعلنا في الماضي".
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