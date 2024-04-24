لازاريني: 160 من مقار الأونروا في غزة دمرت بشكل كامل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن 160 من مقار الوكالة في قطاع غزة “دمرت بشكل كامل”.

وأضاف لازاريني، في مؤتمر صحفي عقده لازاريني في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية: “لدينا تمويل كاف لنهاية يونيو المقبل عقب استئناف عدد من الدول تمويل الوكالة”، وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” للأنباء.

وأوضح أن “160 من مقار الأونروا في قطاع غزة دمرت بشكل كامل”، مشيراً إلى “مخاوف من تفشي الأمراض في شمال غزة في ظل تكدس كبير للنفايات”.

كانت أونروا قد قالت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن 200 يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت “دمارا في كل مكان وأضرارا هائلة بالبنية التحتية الحيوية” في القطاع.

وأضافت “أونروا” في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، أنه “بعد مرور 200 يوم على الحرب (الإسرائيلية على القطاع)، أصبح الدمار في كل مكان في غزة”.

وأوضحت أن “الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية هائلة، وفقد أكثر من مليون شخص منازلهم ونزح 75% من السكان”، مشيرة إلى أن “الأمر سيستغرق سنوات لإزالة الحطام” الناتج عن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من نصف عام.