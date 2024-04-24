جامايكا تعترف بدولة فلسطين وتدعو لحل الدولتين (التفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - جامايكا .. مع تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والمدن الفلسطينية، تنتفض دول جديدة لدعم دولة فلسطين وتتضامن مع أصحاب الأرض، وأخرهم أعلنت حكومة دولة جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكدت وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية في جامايكا "كامينا جونسون سميث" عقب مداولات في مجلس وزراء بلادها الاعتراف بفلسطين وقالت: "نواصل الدعوة إلى حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل الصراع الطويل الأمد، وضمان أمن إسرائيل ودعم كرامة الفلسطينيين وحقوقهم، ومن خلال الاعتراف بدولة فلسطين، تعزز جامايكا دعوتها نحو التوصل إلى حل سلمي".

ولفتت سميث إلى أن القرار يتماشى مع التزام جامايكا القوي بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تسعى إلى توليد الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الدول، فضلا عن الاعتراف بسيادة القانون الدولي، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأضافت وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية بدولة جامايكا:" لدينا مخاوف بشأن الحرب في غزة والأزمة الإنسانية المتفاقمة، إلى جانب دعوة الحكومة إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، من خلال الحوار الدبلوماسي بدلاً من الأعمال العسكرية"، مجددة دعم جامايكا لوقف فوري لإطلاق النار، وزيادة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وخاصة إلى النساء والأطفال الذين يعانون يوميا.

ونقلت دعم بلادها لجميع الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإحلال السلام الدائم في المنطقة، وتناشد جميع الأطراف النظر في العواقب الوخيمة لمزيد من الصراع، والالتزام بالحلول الدبلوماسية التي تضمن سلامة وسيادة وسيادتهم.

يذكر أن باعتراف دولة جامايكا، تنضم إلى 140 دولة عضوا في الأمم المتحدة تتعرف بدولة فلسطين.