420 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بلاغ أنّ 420 مستوطنًا إسرائيليًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي.

وتتم هذه الاقتحامات بحماية من القوات الإسرائيلية، في وقت تشهد الضفة الغربية توترًا تزامنًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول وما يعيانيه القطاع من كارثة إنسانية.