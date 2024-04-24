شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.8 يضرب جزر كرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر كرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.



وضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر،، جزر كرماديك مارس الماضي، على عمق 10 كلم، فيما لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).