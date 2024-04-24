شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب جزر تونجا في جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر تونجا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 161 كيلومتراً شمال غربي فانجاليونجا، وعلى عمق 232 كيلومتراً.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.